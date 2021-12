Fred Viidul: ärge heituge – just digipööre aitab Eestil endiselt särada

Võrreldes Euroopa keskmisega on tootlus ühe töötaja kohta Eestis pea 50% väiksem. Arenguruumi tootlikkuse kasvu osas tööstuse valdkonnas seega tõesti on. Mullune Euroopa Komisjoni digimajanduse ja digitaalse ühiskonna uuring DESI näitab, et Eestis on asjad väga hästi digitaalsete avalike teenustega, Euroopa keskmisest paremini ka pea kõigis teistes mõõdetud kategooriates – inimkapitali, ühendatuse ja internetiteenuste kasutatavuse poolest. Vaid üks mõõdetud kriteerium – digitaalse tehnoloogia integratsioon – on Eestis alla Euroopa Liidu keskmise.