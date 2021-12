Laine Randjärv: praegu on erakordselt hea aeg poliitikas mitte olla

Laine Randjärv (57) on poliitikaukse sulgenud ning tegeleb koolituste, konsultatsioonide ja coaching’uga. Ta on kirjutanud raamatu laulupeoliikumisest ja valmistab hobi korras imeilusaid keraamilisi nõusid. Laine isiklikus elus hakkasid neli aastat tagasi puhuma uued tuuled – tema elukaaslane on kogenud metsamees, kellega koos on olnud põnev reisida ja maailma avastada.

Laine räägib LP-le, mida ta arvab praegusest Reformierakonnast ja keda peab peaministriks number üks.