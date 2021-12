Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Venemaa reedeseid ettepanekuid kommenteerides, et Moskva on alustanud militaardiplomaatilist pealetungi oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Need eesmärgid on Mihkelsoni sõnul ammused: USA mõjujõu vähendamine Euroopas, NATO lõhkumine ning Venemaa vetoõiguse saavutamine Euroopa julgeolekuküsimuste üle.

Mis motiiv võiks olla selliste nõudmiste esitamisel, mis niikuinii tagasi lükatakse?

Selliste nõudmiste esitamisel võib olla korraga mitu eesmärki.