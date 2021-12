Lausa huumor on Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juhi Mart Võrklaeva jutt tänase "Päeva Teema" esimeses loos: "Me teame viiruse võimekusest rohkem ja me teame enam-vähem, mis tema pidurdamisel töötab."

Kui pandeemia algusest peale pumba juures olnud teadlased ja nende soovitustele toetuvad poliitikud seda teavad, siis miks on nende nõuannete järgimine lõppenud seni kõigi lainete piiramise puhul läbikukkumisega?