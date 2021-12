Valitsus tahab kinkida saastajatele miljonite eurode väärtuses kvoote

Eestil on peagi aeg kinnitada läbirääkimiste lähteseisukohad Euroopa Komisjoni kliimapaketi „Fit for 55” kohta. 25. novembril saatis valitsus riigikogule ettepanekud. Nende hulgast leiab punkti 2.3, mille üks lause tähendaks tasuta kvoote heitmekaubandussüsteemi käitistele, mis on Eestis põhiliselt põlevkiviõli tootjad.

Dokumendis on lause sõnastatud nii: „Teeme ettepaneku suurendada sektoriteülese parandusteguri vältimiseks loodud puhvrit.”

„Valitsus soovib vähendada enampakkumisel müüdavate ühikute hulka ja reserveerida need ühikud tasuta saastajatele, kelleks on Eesti puhul valdavalt põlevkiviõli tootjad. Muidu peaksid kolm õlitootjat suuremate tootmismahtude puhul täiendavad ühikud turult ostma, aga valitsuse taotlus on anda täiendavad ühikud neile ja teistele saastajatele tasuta,” selgitas lause tähendust riigikogu keskkonnakomisjoni liige Jevgeni Ossinovski.