Pandeemia algusest peale on Euroopa tööturult lahkunud umbes viis miljonit inimest. Küsimus on selles, mis saab siis, kui toetused lõpevad, mis võib juhtuda pandeemia mõnetise raugemise korral 2021. aasta suvel. Suurimaks tulevikumõjuks võib olla aga hoopis ebavõrdsuse suurenemine. Paljud töölised töötavad täna kodust. Et nende tarbimine on langenud, on see võimaldanud säästusid koguda. Teistel töölistel, kellest paljud elasid juba enne pandeemiat ebakindluses, on aga palkasid vähendatud.

Artikkel on algselt ilmunud veebiajakirjas Green European Journal

Artikli on tõlkinud Mattias Turovski.