Säravalt uude aastasse: kuni kõik on terved, on põhjust end lille lüüa ja uut aastat tervitada

Koroonaviiruse omikrontüve hirmus on küll mõistlik suuremad aastavahetuspeod edasi lükata, aga see ei tähenda, et ära tuleks jätta ka lähiringis tähistamine. Kuni kõik on terved, on põhjust end lille lüüa ja keskööl 2022. aastat tervitada. Peorõivaid valides ammuta inspiratsiooni populaarsetest moesuundadest.