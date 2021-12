20 aastat koonerdamist ehk Kuidas valmis hindamatu väärtusega ajaloohõnguline talu

Eesti ja Läti piirimail Iklas asub Uue-Jaani talu. Nullist ehitatud maja on kui ajaloomuuseum, kus tähelepanelikum külastaja võib ära tunda nii Tallinna Linnateatri uksed kui ka Eesti Panga hoone kollased tellised.

Taluperemees Taavi on ehitistesse pannud oma hinge, südame ja kümnete aastate jooksul lammutustöödelt kogutud materjalid, mis muidu oleksid sattunud prügimäele. Taavi on lammutustöid teinud juba 25 aastat. „Olen maal kasvanud, seal ei lastud midagi raisku, mitte ühtegi lauajuppi ei saetud pooleks. Vanainimeste mõtteviis, et äkki läheb vaja. See maja peaks olema ju prügimäel, mis näitab, kui väärtuslikke asju visatakse lihtsalt minema,” arvab peremees.