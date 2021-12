Mis ameti pidajaid on Eestis kõige rohkem? Viimase rahvaloenduse järgi on esiviisik järgmine.

1. 26 000 müüjat

2. 16 000 müügiesindajat

3. 15 000 veokijuhti

4. 15 000 koristajat

5. 13 000 ehitajat

Nende kõigi brutokuupalk on statistikaameti andmetel alla 1167 euro. Miks see oluline on? Sellepärast et sisuliselt ei ole sellise sissetulekuga inimesel kodulaenuturule asja.