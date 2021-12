NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: piparkoogid Kadriorus

Oma vaimusilmas näeb ta juba, kuidas need lihtsad ja südamlikud sõnad mõjuvad ning kuidas peaministrist ja parlamendi esimees sellest hetkest alates lahutamatud semud saavad. Kadriorgu tuldi altkulmu põrnitsedes, lahkutakse aga käsikäes. Võtab juba ette muhelema see kena vaatepilt!

Esiotsa ollakse kaunikesti kohmetud. Jüri põrnitseb ainiti kinganinasid, nagu oleksid need tema kõige kallimad kaaslased, Kaja on seevastu suunanud pilgu lakke ja teeskleb, justkui jälgiks seal ringi ronivat kärbest. Aga Karis ei lase end eksitada ja asub hoogsalt asja kallale.

„Jah, nõunik on nagu kass, pääseb igale poole,” nõustub Kaja. „Teine asi on koer, tema riiuleid pidi ei roni.”

„Nojah, aga presidendile on ette nähtud just nimelt nõunikud,” ohkab Karis. „Mis parata!”

„Kas see minu oma on ka põhiseadus?” uurib Kaja enda piparkooki näidates.

„Ei, see on vist Eesti lipp,” pakub Karis. „Põhiseadus on püstine ristkülik, lipp on pikuti ristkülik.”