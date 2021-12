JUHTKIRI | Palju paremaid päevi on veel ees

Tehkem nii, et sel aastal sünnib jälle uus rekord! Ja pidagem meeles teisigi annetusi vajavaid ettevõtmisi.

Näiteks Eesti edukaima heategevusfondi Kingitud Elu kulud on tänavu peaaegu iga kuu ületanud märkimisväärselt fondi tulusid. Vähki pole koroonapandeemia ju peatanud. Vähihaiged vajavad ikka sama palju või rohkemgi abi. Sama lugu on paljude muude annetustest rahastatud heategevusasutustega – mured on pigem suurenenud, kuid vabatahtlike võrgustik pole pandeemia ajal saanud annetuste kogumiseks tõhusalt tegutseda. Ka potentsiaalsete annetajate mõtted on läinud mujale: koroonale, hinnatõusule... Tahaks loota, et see pole nii, aga võib-olla on suure koroonalõhestumise tõttu ka südamed kalgimaks muutunud.

Eesti tuntuim jõuluaegne annetuste kogumise programm „Jõulutunnel” on kolm aastat järjest – 2018, 2019 ja 2020 – kogunud rekordilise rahasumma. Mulluses „Jõulutunnelis” annetasid eestimaalased Kingitud Elule 657 300 eurot.

Tehkem nii, et sel aastal sünnib jälle uus rekord! Ja pidagem meeles teisigi annetusi vajavaid ettevõtmisi peale tänavuse „Jõulutunneli” tulemi saava Kingitud Elu!

Rekordilised elektri- ja gaasihinnad on paljude inimeste eelarvest küll esimesed ampsud võtnud ja ähvardavad veel võtta, aga suures plaanis tulevad tänavused jõulud Eesti elanikele majanduslikus mõttes ikka palju rõõmsamad ja jõukamad kui näiteks 2009. ja 2010. aastal. Rääkimata 1991. aasta jõuludest, kui Eesti Päevaleht kirjutas juhtkirjas: „Teame, et 1991. aastal tõime teile vähe rõõmsaid sõnumeid. [---] Tundsime toimetuses, et teil ei jätkunud enam jaksu tunda täit rõõmu ka Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest.”

Ajakirja Anne & Stiil peatoimetaja Mari-Liis Helvik teeb tänases LP-s ettepaneku: „Niigi ühiskonda sedavõrd lõhestanud teemast nagu vaktsiinid võiks peolauas vaikida. Rääkida on nii-nii paljust muust.” Tal on õigus. 1991. aasta juhtkirja lõpetas Eesti Päevaleht lootusrikkalt: „Meie paremad päevad on alles ees.” Pole põhjust arvata, et nüüdseks on kõik paremad päevad möödas ja otsa saanud.