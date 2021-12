Poliitilistest otsustest lähtudes toimus süsinikukvootide kallinemine, mille tulemusel on maailmas elektri pakkujate arv vähenenud ning hind ülikõrge. Nüüd aga plaanitakse elektrihinna tõusu kompenseerimiseks jagada toetust CO2 heitmekvootide tulust. Mida toob tulevik, kas tegemist on rohepöörde esimese tagasipõrkega või on tegemist väljakutsetega, mida tuleb ühiselt targalt lahendada?