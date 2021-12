Pandeemia-aegse ja -järgse järgse maailma aruteluringides ning paneelides on tavaks rääkida toimuvast globaalsest struktuurinihkest, mille käigus vaadatakse väärtusahelad ümber. Kuna Euroopa Liidu meetmete ja laenuraha laekub massiliselt, siis on meil ressursid, et sellest struktuurinihkest võidukalt läbi tulla. Kahjuks laiutab praegu aga selle koha peal, kus peaks olema analüüsil põhinev arusaamine struktuurinihke mõjust Eesti ettevõtete konkurentsivõimele, täiuslik must auk.