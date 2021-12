RAAMATUPODCAST | Kiwa on Eesti oma renessansimees

"Kummiliimiallikad" on jätk Kiwa kahele eelmisele raamatule ning viib lugeja düstoopilisse ajajärku, kus nõukogude süsteemist on saanud totaalne anarhia. Peategelane Alissa alustab veidrat trippi läbi laguneva kolhoosimaastiku, kus nagu "Alice Imedemaalgi" puhul pole enam selge, mis on reaalne ja mis mitte.