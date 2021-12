Lauri Hussar: presidendi aastalõpuintervjuu oli turvaline ja rahustav

Olles ise mitmeid teinud, siis julgen öelda, et riigipea aastalõpu intervjuu on üks keerulisemaid intervjuužanre. Kõige täpsemalt öeldes võiks selle kohta öelda, et tegu on paraadintervjuuga, milles on võrdselt olulised nii pidulik kui ka sõnumiga miljöö, aga veelgi rohkem sõnum. Usutlus peaks lõppevast aastast tooma välja Eesti jaoks kõige olulisema, andma presidendi aktsendi kõige märgilisematele sündmustele ja teemadele ning mõistagi vastama ka ühele meie põhiküsimusele ehk selle, kust me tuleme ja kuhu läheme.

President Karis oli tulnud intervjuule avatud raamatuna, valmis küsimustele otse vastama.