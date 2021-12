Sergei Metlev: venelased eelistavad juba praegu "eesti jõule" õigeusu omale. Eks raha saab ka otsa

Jõulupühad lääne traditsiooni järgi on Eestis üks oodatumaid aegu sõltumata rahvuskuuluvusest.



Vene kultuuri mõõdukas segunemine eesti omaga ning läänelik eluviis on toonud kaasa selle, et paljud venekeelsed eestimaalased kogunevad pere ja sõpradega 24.-25. detsembril, 31. detsembril ja mõned ka 7. jaanuaril.



Etteruttavalt ütlen: see ei tähenda, et õigeusu jõulude riigipühaks surumine on mõistlik. Pigem on see vastuoluline, ja selle vastu räägivad lihtsad elulised põhjused.