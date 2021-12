Maausulised on kristlastega koos ahastuses, et kapitalistid ajavad rahva kaubandusvõrgus amokki jooksma just siis, kui nad peaksid vaikselt kodus istuma. Mõtisklema, mõistatusi lahendama ja olema headeks vendadeks ja õdedeks oma loomadele ja puudele. Eriti inetu on jõulu ajal hirmutada loomi ja inimesi paugutamise ja mistahes koletulestikuga. Tegelikult ka uusaastaööl. Ärme kiusa üksteist!