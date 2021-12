Samapalju on õigus Keskerakonna esimehel Jüri Ratasel, kes ei taha olla ebaõnnestunud poliitiliste valikute tõttu kuristikku kihutava kaariku viies ratas. Kui kaks endist peaministrit erinevast koalitsioonierakonnast on masenduses, kitkuvad jõuluõhtul juukseid ja mõtlevad, et mida pekki me selles valitsuses teeme, siis kas selline valitsus on elujõuline? Ei, see on end täielikult ammendunud.