Allar Jõks: mis juhtub rohepöördega, kui lahendada seda sama hästi kui viiruskriisi?

Pealkirjaks olevalt mõttelt tabasin end, kui valitsuse 25. novembri pressikonverentsil pühendas peaminister paar sekundit teatamaks, et valitsus otsustas muu hulgas Eesti seisukohad kliimapaketi „Fit for 55” kohta.

Arutelud kliimareformi üle on Eestis olnud elavad. Vähem tähelepanu on pööratud sellele, millised raamid ja nõuded seab põhiseadus rohepöördele. Ainult akadeemik Jaak Aaviksoo on esile toonud, et süsinikuheite vähendamine on meie rahvuslikes huvides, ent „kestmine läbi aegade” on olulisem („Kliimapoliitika ja rahvuslikud huvid”, ERR 15.9), viidates põhiseaduse preambulis väljendatud riigi eesmärgile tagada eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimine läbi aegade.

Kohustus tagada „kestmine läbi aegade” seabki piirid ja nõuded riigi poliitilistele valikutele.

Kliimareformi ellu viies tuleb tagada õigusselgus, õiguskindlus ja kavandatavate abinõude proportsionaalsus. Teisisõnu peab rohepööre olema sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatud ning negatiivsed mõjud ei võiks ületada eesmärgiks vajalikku taset. Ja ebaproportsionaalsete mõjude eest peaks igaüks kaitstud olema.