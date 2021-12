Varjamast väsinud Inger: igal inimesel on oma lugu, hing ja keha ning mitte keegi ei saa seda muuta

Inger Fridolin (22) võtab mind vastu hubases üürikodus, kuhu on äsja end sisse seadnud ning tervitab mind sooja kallistuse ning laia naeratusega. Kuigi pealtnäha on ta endine, naerusuine ja elav hing, tunnistab ta, et ei ole enam sama Inger, kes oli poolteist aastat tagasi. Ta on viimaks valmis rääkima, nagu ta ise ütleb – olema aus enda ja oma kuulajate vastu.

Võtame mugavalt istet ja Inger hakkab rääkima teekonnast muutusteni. „Arvan, et mu elu kõige segadusttekitavam küsimus on olnud: kes ma olen? Ma ei ole kunagi aru saanud, kes ma olen ja mul on väga raske olnud nii meedias kui inimestele end väljendada, sest ma pole isegi teadnud. Ja see on tegelikult okei. On okei mitte teada ja selle teadmiseni jõuda,” ütleb ta.

Viimased paar aastat on olnud Ingerile keerulised. Seda märkasid vaid vähesed, kuid kes nägid, olid toimuvast teadlikud.