SUUR LUGU | Talus suures peres kasvanud naine: see oli nagu 19. sajand, olin täiesti mustas augus...

Igori ja Angelika pere on kakskeelne – eesti keel on küll põhiline, aga isaga räägivad lapsed ka vene keelt. Toad on kenasti korras, silma torkab vaid üleüldine kasinus ja remondivajadus. Täiesti puuduvad raamaturiiulid (kuigi tõe huvides peab mainima, et see trend kummitab ka rikkamaid inimesi).

Kohe maja taga on omavalitsuse ehitatud uus uhke mänguväljak. Lasteaed ise asub paariminutilise jalutuskäigu kaugusel. Selle poolest on pere elukorraldus mugav. Aga kui Igor autoga tööd rabas, siis Angelika kodust palju kaugemale ei jõudnud. Terve kuuma suve jooksul ei saadud järve äärde suplema. Beebi ja kolme väikelapsega oleks bussiga liiklemine Angelika meelest liiga närvesööv.

Angelika käib veidi kühmus – selg on laste tõstmisest kange – ja räägib susistades. Hambaraviks pole piisavalt raha. Ta on õppinud naeratama ja rääkima nii, et hambad ei paista...