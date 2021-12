ARVUSTUS | Mis passid seal, lähme teeme „laenatud” autoga paar tiiru

Kui Berliini kunstiülikoolis õppisin, rääkisid kursusekaaslased kirjanikust, kes on saanud surmava haiguse diagnoosi ja peab sellest blogi. Ajukasvajasse haigestunud Wolfgang Herrndorf tegi 2013. aastal enesetapu, kirjanikule kuulsuse toonud „Tschick” („Miks me varastasime auto”) oli ilmunud 2010. aastal. Seega ei saanud ta oma edu kahjuks pikalt nautida.

Herrndorf on suutnud kirja panna liigutava ja „totaalse” jutustuse, mis köidab igas vanuses lugejaid. „Miks me varastasime auto” on iseenesest tuttav lugu: kaks noorukit varastavad suvevaheajal sinise Lada Niva ja lähevad sellega sõitma. Tegemist on põlvkonnaromaaniga, ajastu vaimu teravalt tabava teosega, mille tegelaste siseheitlused, mõtted ja loo edenedes ka paljastused on olulised terve generatsiooni jaoks.