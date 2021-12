„Müüja tegi selgelt noorele silma, et ta sai aru küll, et noor ei pruugi olla täisealine, ja oli valmis talle alkoholi müüma,” kommenteeris politsei- ja piirivalveameti vanemkorrakaitseametnik Kristel-Liis Kaunismaa tänavu tellitud alkoholi proovioste kauplustest.

Kurb tõde on see, et Harjumaal ja Tallinnas saab alaealine pudeli ilma suurema tülita ehk dokumenti näitamata kätte igast teisest kauplusest.

