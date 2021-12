Uudisvoog pakub kamaluga kurioosseid lugusid, kus on ulmet ja põnevust rohkemgi kui fantaasiapõnevikes. Seda, et 21. sajandil, rahuajal, võiks mõnes edukas ja vaba turumajandusega suurriigis tarneraskuste tõttu tanklates järjekorrad tekkida ja poeletid tühjaks jääda, poleks osanud ilmselt keegi veel mõned aastad tagasi ette kujutada.

Aga kui kaugel me Eestis ise sarnasest olukorrast oleme? Tööjõupuudus on globaalne probleem ja Eesti pole just unistuste töökoht...