VALEINFO: PALJASTATUD | Heliis Raudsik: suure valedeaasta kokkuvõte. Loodetud katkulõpu asemel saabusid inforahutused

Kõik me tunneme kedagi, kes tunneb kedagi, kes on langenud internetivalede lõksu. Olgu see siis keegi, kes väidetavasti sai parandamatuid vaktsiinikahjustusi, või keegi, kes kuulutab, et vaktsiinisüsti tegevate meedikute üle algab peagi uus Nürnbergi protsess. Faktikontrolli toimetuse töö ega lugejate huvi ei näi otsa lõppevat. Vaatame üle, kuidas aasta vältel interneti kaugemates soppides avaldatud valed peavoolu jõudsid.



Ühe plahvatuslikult leviva libapostituse retsept on lihtne. Kokku on vaja segada õrn, haavatav peategelane (näiteks laps, rase või vanaema), allikas, kust infokild pärineb (keegi lugupeetud anonüümne isik, näiteks tuttav arst või välismaal töötav teadlane), ja...