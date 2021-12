Nõustun Henrik Hololei seisukohaga (EPL 29.12), et maksud ja nendega seonduv ei peaks olema dogmaks, mille teemal ei tohiks arutada. Küll aga on oluline, et need arutelud oleksid sisulised ja kaalutletud. Seega ka sisulist diskussiooni võimaliku kinnisvaramaksu kehtestamise osas ei peaks tingimata vältima.