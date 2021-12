Kaks aastat ÜRO julgeolekunõukogus. „Olukord on päris halb, käib suurriikide jõujoonte paika panemine”

Uue aasta saabudes lõpeb kaheaastane periood, kui Eesti oli ÜRO julgeolekunõukogu 15 liikme seas, kes peavad maailmaorganisatsiooni nimel püüdma maailma tülisid ja konflikte lahendada. Eesti Päevaleht küsis Sven Jürgensonilt, meie suursaadikult ÜRO juures, kuidas ta seda aega kokku võtab.

Kas selles perioodis oli midagi, tänu millele saab öelda, et Eesti aitas maailma paremaks muuta?

Kui küsida, kas maailmas on viimase aja jooksul midagi paremaks läinud, siis olen naljatamisi öelnud, et saime oma tööga väga halvasti hakkama, sest enamik konflikte on selle kahe aastaga halvemaks läinud, suurriikide vastasseis on tugevnenud. Samas proovin end lohutada sellega - mida ei ole küll võimalik kuidagi tõendada -, et ilma julgeolekunõukoguta ja meieta oleks asi veel halvem.