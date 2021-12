Ekspert: Eesti vaprust näitas julgeolekunõukogus Trumpi suurele survele vastu pidamine

Kui Euroopa Liidus tundub ÜRO ja julgeolekunõukogu parajalt kauge teemana, siis muu maailm, kus pole selliseid tugevaid regionaalseid ühendusi, hoiab New Yorgis asuvas maailmaorganisatsioonis toimuval palju rohkem silma peal. Üks eksperte, kelle analüüse jälgitakse väga palju, on rahvusvahelise mõttekoja Crisis Group ÜRO teemade direktor Richard Gowan. Eesti Päevaleht uuris Gowanilt, kes käis kaks aastat tagasi, enne Eesti julgeolekunõukogu liikmesuse algust Tallinnas siinsetele diplomaatidele New Yorgi otsustusmehhanismide telgitaguseid tutvustamas, kuidas ta meie saavutusi hindab.

Gowan tõi esile, et kohtades, kus tunti esialgu ebakindlust, saadi väga hästi hakkama. Näiteks kõiksugustes Aafrikaga seotud küsimustes, millega julgeolekunõukogu väga palju tegeleb.