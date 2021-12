JUHTKIRI | Jääme Läänemere peokeskuses arukaks

Saab loomulikult vaielda, kas Kaja Kallase valitsus ikka tegi õige otsuse, kui laskis aastavahetuseks ja järgmiseks päevaks ohjad lõdvemale. Vastu räägib see, et koroonapositiivsete arv on jälle hakanud suurenema. Poolt see, et paljud inimesed on vaktsineeritud või põdenud või piirangutest tüdinud – kui meelelahutusasutused suletaks kell 23, peetaks pidusid lihtsalt mujal. Pealegi on koroonatunnelisse vaja veidigi rõõmu. Kaheks õhtuks kellaajapiirangu tühistamine oli õige otsus.