Martin Repinski on väga tubli mees, ei põlga ühtegi tööd. Kui vaja, lüpsab kitsi, kui vaja, viskab sõnnikut, kui vaja, on minister ja juhib riiki, kui vaja, teeb Eesti Vabariigile seadusi – ja kui vaja – sõidab taksot, mis on kordades huvitavam kui riigikogu liikme elu ning töökuse korral ka palju tasuvam.