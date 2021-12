Peaminister Kaja Kallas ja teadusnõukoja uus juht Toivo Maimets peaks mõistma, et nõukoda ja nende soovitused ei peagi kõigile meeldima – kui me läheme arsti juurde, siis me ootame eelkõige ausat, mitte meile meeldivat vastust. Sama loogika peaks kehtima uuest aastast Maimetsa juhitud rakukese puhul.