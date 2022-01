Inimestel on kord niisugune veider komme, anda uue aasta alguses erinevaid lubadusi, tavaliselt väga triviaalseid. Alkohol on kahjulik – jätan joomise maha. Tubakas rikub tervist – uuel aastal enam ei suitseta. Liigne kehakaal on ohtlik – hakkan dieeti pidama. Tavaliselt niisuguseid lolle lubadusi rikutakse juba esimese nädala jooksul, aga narr veidrus on visa kaduma.

Kunagi ennemuistsel ajal andsin minagi esimest ja viimast korda sellise lubaduse.