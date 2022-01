2021. aastal oleks Eesti ühe kunagise kuulsa valimislubaduse järgi pidanud jõudma viie jõukama Euroopa riigi hulka. Ei Eesti ega ka ükski teine 2000ndatel ELiga liitunud riik pole esiviisikule veel lähedalgi, aga üks on lähedal teisele ihaldusväärsele eesmärgile – olla sama jõukas kui keskmine eurooplane. See riik on Leedu.