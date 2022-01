Head annetajad ulatasid ALS-i põdevale mehele viimase õlekõrre

„Uus ravimisaadetis tänu heade annetajate abile on kolmeks järgnevaks kuuriks juba Eestis ja loodetavasti saame selle lähiajal kätte. Tänu väga tublile Rakvere Lilleoru Apotheka apteegi juhatajale, kes on meid selle ravimi saamiseks väga palju aidanud ja vajalike inimestega ise ühendust võtnud, et asju kiirendada,” ütles Anne-Ly, lisades, et kolmas tilgakuur algab 2. jaanuaril.

Muutus on juba toimunud

„Võib-olla on vara hõisata, aga sellel (eelmisel – toim) nädalal tegi Stein oma esimesed neelamised üle kolme kuu. Mitte nüüd otse tassist, aga svammi kastsin mahla sisse ja siis suhu, ta n-ö lutsutas selle ära ja neelas lõpuks umbes poolteist klaasitäit. Meie arvame, et see on väga tubli saavutus. Varem on kogu vedelik suunurgast lihtsalt välja voolanud. Me ei lootnud tegelikult veel nii vara mingit sellist muutust. Nutsime lõpuks mõlemad, kui kohale jõudis, mis oli just toimunud,” rääkis Anne-Ly abikaasa edusammudest, millele on pere hinnangul kaasa aidanud just edaravoon.

Me ei lootnud tegelikult veel nii vara mingit sellist muutust. Nutsime lõpuks mõlemad.

Anne-Ly sõnul on positiivne ka see, et paljud sama haigust põdevad inimesed said ravimist teada ning on nüüd Janno Puusepa Fondiga ja ka otse temaga ühendust võtnud, et uurida, kuidas ravimit saada. „Uuelt aastalt ootame ikka kõike kõige paremat ja loodame jätkuvalt, et ravim ja enda suur tahe koos võimlemisega teevad oma loodetud töö paremuse poole. Ja loomulikult loodame ka seda, et ravim muutuks kõigile ALS-i haigestunutele kättesaadavaks,” ütles Anne-Ly.