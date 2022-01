Mihhail Lotman: Putini pokker – pakkumine, millest ei saa keelduda

Venemaa esitas läänele ultimaatumi. Läänele tervikuna ja eraldi veel USA-le. Tõsi küll, ametlikult seda ultimaatumiks ei nimetatud, Moskva kommentaaride kohaselt on kord tegu ultimaatumiga, teinekord vaid ettepanekutega, siis aga jälle ultimaatumiga.

„Teie peate andma meile garantii – teie! Ja otsekohe, praegu,” pöördus Putin lääne poole 23. detsembri pressikonverentsil.

Venemaa ultimatiivsete ettepanekute kohta jäid õhku rippuma küsimused. Mis see on? Mida taotleb Putin oma ebarealistlike nõudmistega? Ja miks nii äkki ja just nüüd?