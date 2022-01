Tarmo Lääne: Soome kindlustusühistute varad on väärt 150 miljardit eurot. Kas meie oleme 150 korda kehvemad?

Juba enne meie aega tekkis maailma majandusvaldkond, mis on üle elanud katkud ja maailmasõjad ning on samal ajal järjepidevalt kasvanud ja jõudnud tänaseks päevaks 6,3 triljonilise USD aastakäibeni ning see kasv jätkub. See valdkond on kindlustus.

Esimesed kindlustustegevuse alged tekkisid 3. ja 2. aastatuhandel enne meie aega, kui kaupmehed hakkasid maandama iga üksiku laeva ümberminekust tulenevat kahju. Sellest hetkest, kui piraadid said oma kasutusse laevad, hakkasid kaupmehed laevu ka piraatide rünnakute vastu kindlustama. 17. ja 18. sajandi suured linnade tulekahjud tekitasid nõudluse majade tulekahju riski vastu kindlustamiseks.

Natuke hiljem lisandus ka autode kindlustamine ja edasi juba lennukid ning teised kõikvõimalikud kindlustusobjektid ja kindlustusliigid, kuniks jõuamegi tänapäeva, mil kõige uuemaks ja kiiremini kasvavaks kindlustusliigiks on küberkindlustus, mis on mõeldud küberrünnakust tekkivate riskide maandamiseks.

Kuidas see kõik meid siin Eestis puudutab?