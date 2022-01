Paraku on valitsuse usalduskrediit niivõrd otsakorral, et mistahes kaheldavate otsuste puhul vaadatakse etteheitvalt Stenbocki poole. Peab tõdema, et ka praegune teadusnõukoja reformi kommunikatsioon kajastub usalduskrediidi kontol järjekordse väljaminekuna.