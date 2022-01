Maailma juba kaks aastat kimbutanud koroonapandeemia on huvi pakkunud nii teadlastele kui ka kraaditöid kirjutavatele tudengitele. Tartu ülikooli e-valitsemise nooremteadur Bogdan Romanov uuris, mis tingis koroonareeglite ranguse.

Siberist pärit Romanov oli enne töö kirjutamist kindel, et üks oluline mõjutegur on riigis valitsev režiim: kas see on demokraatlik või autokraatlik. Tema töö kinnitaski, et see oli tõesti üks aspekt, mis tingis koroonareeglite jäikuse.

