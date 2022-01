JUHTKIRI | Kaja Kallas muudkui eksib ajastusega

Paraku on oht toppama jääda, sest eelnõus on vastuolu: vaktsiinikindlustust on vaja kiiresti, aga patsiendikindlustus vajab hästi läbimõtlemist, et kindlustusseltsid seda üldse pakkuma hakkaksid. Valitsus läks lööma kahte kärbest, aga kätte saamata võib jääda ükski. Kaja Kallas ja Tanel Kiik, ärge laske sellel juhtuda! Peaaegu kõigis eeskujuväärsetes riikides on nii vaktsiini- kui ka patsiendikindlustuse süsteem olemas.