JUHTKIRI | Põxit ja toetused pole veel strateegia

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles detsembris riigikogus tehtud avalduses võimalike uute juhitavate võimsuste kohta, et valitsuse juurde moodustatud riiklik tuumaenergia töörühm analüüsib Eestis tuumaenergia kasutusele võtmise võimalusi. Analüüsi tähtaeg on 2022. aasta sügisel, aga seda võivat ka kiirendada. Ent arvestades inimeste väga vastandlikke hoiakuid tuumajaama küsimuses ja väga pikka ehitamise aega, on Eesti oma tuumajaam praegu isegi mitte „tuvi katusel”, vaid pigem „tuvi taevas”.

Õnneks on tuumaenergia puhul ka üks „varblane pihus” valik. Brüsselis kogub hoogu vaidlus, kas anda tuumaenergiale rohelise energia staatus. Saksamaa, mis äsja sulges kolm järjekordset tuumajaama, on sellele tugevalt vastu, kuid paljud teised EL-i liikmesriigid on poolt. Kui detsembris Eesti ei liitunud tuumaenergia rehabiliteerimist nõudva kümne riigi pöördumisega, siis nüüd juba võiks – olenemata sellest, kas ise hakkame kunagi tuumajaama ehitama või mitte.

Poliitikud, energeetika on teema, mille puhul valimistsüklivaatega piirdumine maksab tulevikus kätte. Ületage ennast.

Tuumajaama alternatiivid, nagu tänases lehes kirjutame, on taastuvaid kütuseid kasutavad soojuselektrijaamad, taastuvatel gaasidel töötavad turbiinid, energiasalvestid ja energiatarbimise juhtimine. Kõige kiiremini appi võetav ja rohepesuvabam neist on energiatarbimise juhtimine, aga sellel on loomulikult omad piirid.

