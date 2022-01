Järgnev on kommentaar tänasele esimesele "Päeva teema" loole, milles Villu Zirnask pakub, et vaktsineerimispropaganda asemel tuleks kultiveerida ja rakendada personaalvaktsineerimist ("Kui pärast kolme vaktsiinidoosi saadakse ikkagi koroona, on põhjust kahelda" EPL 05.01).

Kui läbipõdemine ei anna eluaegset immuunsust, siis ei tee seda ammugi vaktsiin. Olen ka nõus Andrew Pollardiga, et iga 3–4 kuu tagant kogu maailma vaktsineerimine pole realistlik ja ilmselt mitte vajalik.