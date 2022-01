ARVUSTUS | Magalaromanss äpiajastul ehk "enne seks, siis jutt"

Tuhanded aknad, mille kardinate taga kihab elu. Elu, mille rutiinsuse ja üksluisuse fassaadi taga pulbitseb soov olla tahetud ja ihaldada. Jacques Audiardi eelmisel aastal esilinastunud film „Pariis, 13. linnaosa” põhineb Ameerika kirjaniku Adrian Tomine koomiksil „Killing and Dying”, mille tegelased on asetatud tänapäeva Pariisi. Ei saa salata, et filmis on palju armastust. Redutseeriv oleks öelda, et tegu on järjekordse filmiga armukolmnurgast, kus eneseotsingutes noored täiskasvanuelu eest põgenevad. Küll aga on see eksistentsiaalset laadi jutustus sellest, kuidas noored täiskasvanud suhetes teistega iseend avastavad. Tuhandete helendavate akende taga on hinged, kes otsivad lähedust, kiindumust ja hoolivust.