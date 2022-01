Argo Luude: lumi ja talv on loonud meditsiinitöötajate kõrvale teisedki kangelased - kes neid tänab?

Mõni kuu tagasi kui Eestis algas järjekordne koroonalaine, kui haiglate tavatöö oli peatunud ja viimased keskendusid vaid koroonapatsientide ravimisele, tekkis rahva seas aktsioon märgata meedikut. Tegudes väljendus see nõnda, et arstidele/õdedele saadeti haiglatesse pitsasid. Väga tore ja tänuväärne aktsioon, sest paljud meedikud töötasid oma võimete piiril või üle. Pitsast enamgi tegi head meelt, et seda pingutust oli märgatud. Kuigi uue koroonalaine tulek oli kõigile teada, juhtus ikka nii, et haiglatest ja töötajatest jäi puudu. Palju inimesi suri ja võimalik, et parema arstiabi korral oleks neil olnud lootust elada, kuid olukord oli pingeline, nagu öeldi.

Tuleme nüüd meditsiini juurest palju maisema teema juurde – talv, lumi, libedus ja tänavate koristamine.