KIRI | Hendrik Osula: Mihhail Kõlvart, tulge, proovime koos mu lapsekäruga poodi ja tagasi kõndida!

Lugupeetud Mihhail Kõlvart

Kirjutan Teile, sest olete meie pealinna Tallinna linnapea ja seda juba mitmendat talve. Kirjutan, sest nii nagu teie jaoks pole see tali esimene, kui linna valitsete, pole see talv ka minu jaoks esimene, kui Teie valitsetud linna tänavail oma lastega jala, vankri või rattaga liiklen. Või liigelda üritan, sest teekondi, mida suvisel ajal läbin ilma suuremate probleemideta, on talvel peaaegu võimatu läbida. Kas rohelises pealinnas, kus kergliiklemine peaks olema eelistatud, peaks see nii olema?