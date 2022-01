Üks ja ainus Maria Klenskaja. Näitlejanna, kes tegi Eesti suuremaks

Täna lahkus 70-aastaselt armastatud näitlejanna, Eesti teatri raudvara Maria Klenskaja, kes oli laval rasket haigust trotsides peaaegu viimse hetkeni.

Maria Klenskaja tahe oli raudne nagu paljudel selle põlvkonna inimestel. Veel sel sügisel tõlkis ta tekstid festivalile „Kuldne Mask Eestis” ja oli valmis ka teatrisaalis sünkroontõlget peale lugema. Seda oli ta teinud viimased 15 aastat. Oktoobri algul oli ta teel lavastuse „Iraani konverents” proovi, et tõlget harjutada, kuid tervis vedas teda alt. Festivali direktori Svetlana Jantšeki sõnul kukkus Klenskaja Solarise keskuses kokku. „Pärast juhtumit võttis tema töö üle Mari Torga, kes luges Maria tõlgitud tekstid ette. Veel detsembri alguses arutasime telefoni teel Mariaga, kas ehk saaks ta teha ka järgmisel aastal tõlketööd,” räägib Jantšek.

„Ma praegu ei suuda veel midagi öelda,” sõnab Maria vend Dimitri Klenski. Tema hääl muutub nutuseks. „See oli ammu teada, et Maria oli haige ja sai keemiaravi. Tema lahkumine on mulle raske ja valus."