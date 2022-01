Lahkunud legendi meenutades: Mariaga sai naerda ja nutta ning Eesti teatrist väga palju teada

"Mul on ajakirjanikuna olnud paljude näitlejannade vastu aukartus – kui pole olnud tõsist põhjust, siis pole tahtnud neid tülitada –, Maria oli kindlasti nende seas. Ega ta polnud väga intervjuualdis kunagi.

Mariaga oli tööasju lihtsam ajada, kui olid enne temaga kokku puutunud ja end inimesena tõestanud. Oli oluline, et oleksid aus, peaksid sõna, et sul oleks midagi öelda, et sa austaksid reegleid, mis näiteks saate tegemiseks said paika pandud. Kui leppisime kokku, et ei räägi isiklikest asjadest, siis ei tohtinud neid piire ületada. Klenskaja oli kõige paremas mõttes otsekohene.

Eelmise aasta jaanuaris temast juubelisaadet tehes muretsesime mõlemad hullupööra. Mina vastutuse tõttu, Maria sellepärast, et polnud pikki aastaid teleintervjuusid andnud. Salvestuse lõppedes võtsime nagu kokkulepitult kottidest välja teineteisele mõeldud lillekimbud!"