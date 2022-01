Jaanuar on käes ning inimesteni jõuavad energiaarved. Neil arvetel on üks selge ühisosa – enneolematu hinnatõus, mille üheks peamiseks faktoriks on valitsuse tegevusetus. Seda tegevusetust saadab peaministri ja rahandusministri hämmastav väide, et keskklassi ja jõukamaid inimesi ei tohi aidata. Miks me peame raskes olukorras sellist klassiviha külvama?