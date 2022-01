Kasahhi revolutsioon, 7. päev.

Kellele see fraas ei meeldi, tuletan meelde, et revolutsioon ei pea olema ilmtingimata võidukas. Revolutsiooniks piisab pelgalt sellest, et eksisteeriks ülem- ja alamkihtide vaheline kriis ning et massid osaleksid võitluses võimu pärast.

Milline hetkeolukord selle revolutsiooni tagajärjel välja näeb?