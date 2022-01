Muidugi tekib küsimus, et miks neid eluliselt olulisi oskusi pole mahtunud 12-aastasesse kooliprogrammi? Paljud elulised teadmised ei küsi üldse haridustee pikkusest.

Hiljuti sattusin ühele professorile selgitama, et gaasimüüjat saab vahetada. See oli talle suur uudis, et torust tuleva kütte hinda saab valida samamoodi nagu poes, otsides riiulilt odavamat piimapakki. Mitte keegi ei jõua kogu aeg olla kursis kõikide muutustega, sest nii palju asju muutub nii kiiresti.