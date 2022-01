PÄEVA TEEMA | Juhani Jaeger: saamatu energiapoliitika keerab keskkonnale käkki

Ma armastan puhast keskkonda ning mu südameasi on hoida eesti loodust ja ökosüsteemi. Ja ma pean ideaalseks maailma, kus iga inimene – siin ja sealpool maakera – armastab ja hoiab oma kodukoha keskkonda, loodust ja ökosüsteemi.

Vaadates viimast elektriarvet – meedias ringleva võrdlusmaterjali põhjal Eesti inimestele rutiinselt (või siis ahastamapanevalt) tavalist –, tekivad mõned küsimused. Piirkonna õhukvaliteedi hoidmise ettekäändel suunab riik majapidamisi loobuma ahiküttest. Kuidas sa ikka loobud, kui soojuspumba elektriarve kuus on sama suur kui kogu talve puitbriketi maksumus? Ja see omakorda on umbes kolmandik eesti mediaanpalgast.